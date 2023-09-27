Ральф Шумахер: Пиастри — суперталант, мы ещё не раз о нём услышим

Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер высоко оценил выступление гонщика «Макларена» австралийца Оскара Пиастри на минувшем Гран-при Японии, где он стал третьим, впервые в карьере поднявшись на подиум.
«Оскар – суперталант. Выиграть чемпионаты Формулы-3 и Формулы-2 тяжело, однако он сделал это в свой первый год. Это экстраординарно. Сейчас он делает то же и в Формуле-1. Мы ещё не раз о нём услышим», — приводит слова Шумахера издание GrandPrix.
Гран-при Японии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +19,387.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +36,494.
4. Шарль Леклер («Феррари») +43,998.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,376.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,221.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +57,659.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:14,725.
9. Эстебан Окон («Альпин») +1:19,678.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1:23,115.
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