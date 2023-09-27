Ральф Шумахер: Пиастри — суперталант, мы ещё не раз о нём услышим

Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер высоко оценил выступление гонщика «Макларена» австралийца Оскара Пиастри на минувшем Гран-при Японии, где он стал третьим, впервые в карьере поднявшись на подиум.

«Оскар – суперталант. Выиграть чемпионаты Формулы-3 и Формулы-2 тяжело, однако он сделал это в свой первый год. Это экстраординарно. Сейчас он делает то же и в Формуле-1. Мы ещё не раз о нём услышим», — приводит слова Шумахера издание GrandPrix.

Гран-при Японии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +19,387.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +36,494.

4. Шарль Леклер («Феррари») +43,998.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,376.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,221.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +57,659.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:14,725.

9. Эстебан Окон («Альпин») +1:19,678.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1:23,115.