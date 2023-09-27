Ньюи объяснил, почему «Ред Булл» не взял у «Мерседеса» идею «нулевых» боковых понтонов

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался о том, что команда не стала копировать концепцию «Мерседеса» с «нулевыми» боковыми понтонами.

«Да, в прошлогодней машине мы выбрали аэродинамическую конфигурацию с боковыми понтонами, являющимися полной противоположностью тому, что сделал «Мерседес». В прошлом году «Мерседес» продемонстрировал яркую конкурентоспособность, они победили в Бразилии.

Тогда перед нами встал выбор: начать ли нам исследовать путь «Мерседеса» на случай, если мы что-то упустили, или продолжать делать то, что делаем? И интуиция подсказывала: давайте придерживаться того, что делаем.

Ключевым вопросом стала работа с новым техническим регламентом в 2022 году, а затем попытка выстроить архитектуру болида — где разместить передние колёса, где разместить задние колёса относительно фиксированных частей шасси, двигателя и коробки передач. Это решать вам.

Я думаю, что ключевым моментом, особенно после вступления в силу новых правил в прошлом году, является не только аэродинамика, но и то, как это сочетается с шасси», — приводит слова Ньюи RaceFans со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond The Grid.