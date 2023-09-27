«Ред Булл» представил десять вариантов ливреи для Гран-при Лас-Вегаса

Команда Формулы-1 «Ред Булл» представила десять вариантов специальной ливреи для предстоящего Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт 17-19 ноября.

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Напомним, после 16-ти этапов австрийский коллектив с огромным отрывом лидирует в Кубке конструкторов, более чем на 300 очков опережая немецкий «Мерседес». В личном зачёте пилотов двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен также удерживает лидерство. Его ближайший преследователь и напарник Серхио Перес отстаёт на 177 очков.