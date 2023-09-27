Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» представил десять вариантов ливреи для Гран-при Лас-Вегаса

«Ред Булл» представил десять вариантов ливреи для Гран-при Лас-Вегаса
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» представила десять вариантов специальной ливреи для предстоящего Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт 17-19 ноября.

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Фото: Red Bull F1

Напомним, после 16-ти этапов австрийский коллектив с огромным отрывом лидирует в Кубке конструкторов, более чем на 300 очков опережая немецкий «Мерседес». В личном зачёте пилотов двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен также удерживает лидерство. Его ближайший преследователь и напарник Серхио Перес отстаёт на 177 очков.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android