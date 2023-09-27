Расселл: «Мерседес» растерял более 60 очков в этом сезоне по ряду причин

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл положительно оценил скорость команды в нынешнем сезоне, однако отметил, что выступление блекнет из-за ряда ошибок, не связанных с производительностью машины.

«Если говорить о чистой производительности, то, как по мне, этот сезон был для меня лучшим. Однако я считаю, что в этом сезоне мы растеряли более 60 очков по ряду различных причин.

В Австралии мы как минимум претендовали на подиум и потеряли там 18 очков. В Зандворте пошёл дождь, из-за чего пропал ещё один подиум. Отсутствие подиума в Сингапуре является, очевидно, ошибкой пилота. В Канаде была ещё одна моя ошибка, а это 10 очков. В Монако также было потеряно несколько очков», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.