В «Уильямсе» объяснили странный штраф, который получил Сарджент перед гонкой в Японии

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, почему пилот Логан Сарджент был оштрафован до старта гонки Гран-при Японии. По его словам, причиной стала ошибка команды, которая привела к нарушению правил использования третьего шасси. Напомним, Сарджент разбил болид в первом сегменте квалификации Гран-при Японии.

«Много лет назад у нас часто было три полностью работающих автомобиля, но это не очень разумный способ использования финансов. Со временем мы перешли на шасси, которое просто лежит упакованным. Таким образом, по сути, у нас есть три доступных шасси, но когда вам потребуется третье, оно будет полностью разобрано и пусто.

За последние несколько лет мы адаптировали эти правила, чтобы было разрешено заранее добавлять к шасси определённые элементы, просто чтобы убедиться, что это сводит к минимуму время выполнения работ, когда это потребуется.

Между аварией и гонкой прошло очень мало времени на восстановление машины. Мы всей командой составили список работ, которые необходимо было выполнить, и все пришли пораньше, около шести утра или около того. Мы знаем о правилах, и это просто ошибка, это недопонимание – в конечном счёте, потому что мы очень хотели убедиться, что мы уложимся в необходимые сроки.

Но в результате на машину были установлены две детали, которые нельзя было ставить на машину в это время суток. Это нужно было сделать за пять часов до гонки, но это было сделано слишком рано», — приводит слова Ваулза Mirror.