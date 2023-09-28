Хорнер: очень важно, чтобы наши пилоты стали первым и вторым в личном зачёте

Британец Кристиан Хорнер, руководитель «Ред Булл», рассказал о цели для Серхио Переса на оставшуюся часть сезона, отметив, что пилотам его команды никогда не удавалось завершить чемпионат на двух первых местах. Другой пилот «Ред Булл», Макс Ферстаппен, сейчас лидирует в личном зачёте и может гарантировать себе победу в чемпионате на ближайшем Гран-при Катара.

«У него, по крайней мере, есть задел в один уикенд над Льюисом [Хэмилтоном] и ещё больше над Фернандо [Алонсо]. Это то, чего мы никогда не достигали: мы никогда не завершали чемпионат на первом и втором месте для наших гонщиков, поэтому будет очень важно добиться этого.

В прошлом году он был близок к этому, это будет лучший результат в его карьере. У него лучшая машина, на которой он когда-либо мог попытаться достичь этого результата. Япония была разочаровывающей и трудной для него, но он оправится. Я уверен, что у него осталось достаточно гонок, чтобы достичь результата», — сказал Хорнер Sky Sports.

Серхио Перес опережает в личном зачёте сезона-2023 ближайших преследователей, Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо, на 33 и 49 очков соответственно.