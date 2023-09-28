Льюис Хэмилтон поделился уверенностью в успешной работе над новыми болидами «Мерседеса»

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о работе над болидом следующего сезона, отметив ценность опыта работы с болидом W14, на котором он выступает в текущем сезоне.

«Мы, конечно, никогда не выкидываем болид в мусорное ведро. Эти машины по-прежнему остаются шедеврами, даже если они и не самые быстрые в мире. Две тысячи человек так усердно работали над созданием этих вещей, которые будут оставаться частью нашей истории и кривой обучения. Будут некоторые моменты, которые мы попытаемся изменить, попытаемся сохранить положительные моменты, потому что они всегда есть, хорошие и плохие стороны. Мы всегда пытаемся сохранить всё лучшее.

Учитывая новое направление, которое у нас есть, ещё слишком рано с оптимизмом говорить о болиде следующего года, потому что мы находимся в процессе. Но я полностью верю, что команда собирается выбрать нужное направление», — приводит слова Хэмилтона Mirror.