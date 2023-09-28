«Мерседес» раскрыл, как сильно была повреждена машина Хэмилтона, и объяснил выбор тактики

Глава стратегической команды «Мерседеса» Рози Уэйт рассказала о влиянии инцидента между Льюисом Хэмилтоном и Серхио Пересом на ход гонки на Гран-при Японии. Уэйт также рассказала о выборе стратегии для Джорджа Расселла в борьбе с пилотами «Феррари», Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером.

«К счастью, ничего существенного не произошло. Он действительно потерял некоторые небольшие детали своего болида, но это существенно не повлияло на производительность и, что особенно важно, на баланс машины. Поэтому нам не нужно было корректировать стратегию, чтобы компенсировать ущерб. Более существенным было то, что после этого контакта оба наших болида потеряли позиции на старте. Мы и так были в затруднительном положении, квалифицировавшись седьмым и восьмым, и мы знали, что это будет сложная гонка, чтобы опередить «Феррари», и нам нужно было что-то сделать, чтобы добиться своего, и старт определённо не пошёл по нашему сценарию.

В конечном итоге мы никогда не узнаем, могли ли обе машины остаться впереди Сайнса. Одна из прелестей спорта заключается в том, что никогда нельзя быть уверенным в том, что произойдёт. Вот почему мы любим соревноваться, а людям нравится наблюдать. Нашей настоящей задачей в гонке была попытка сразиться с «Феррари». Мы отставали из-за квалификации, плохого старта и слабого темпа. На самом деле даже если бы мы могли опередить одну «Феррари», то для нас это было бы хорошим результатом. У нас был такой момент, когда Льюис обогнал Сайнса, поэтому нужно было быть осторожными, чтобы не поставить под угрозу уже достигнутые успехи.

В этой ситуации было бы прекрасно, будь у нас кнопка паузы, с которой мы могли бы взять тайм-аут и просто пообщаться с пилотами. Мы могли бы понять от Джорджа, как чувствует себя резина и насколько вероятно, что он сможет поддерживать свой темп по ходу гонки. Мы могли бы поговорить с обоими о вариантах обороны. Обгонять на «Сузуке» сложно, но это не Сингапур. Хотя подавляющее большинство обгонов происходит в зоне DRS перед первым поворотом, по-прежнему около 50% обгонов были разбросаны по остальной части трассы. Я уверена, что мы могли бы работать вместе как команда, чтобы защитить обе свои позиции в первом повороте, но вопрос в том, подвергло бы это нас риску на остальных участках трассы.

Если бы Сайнс смог обогнать Льюиса, Джордж был бы сидячей уткой. Учитывая то, что мы видели, как легко Пиастри и Леклер смогли пройти Джорджа, было вполне очевидно, что он не сможет защитить эти позиции, несмотря ни на что. Поэтому наше внимание пришлось переключить на то, чтобы не поставить под угрозу позицию, которую мы приобрели в борьбе Льюиса и Сайнса. Мы приложили максимум усилий для обоих болидов, но в конечном итоге это не та трасса, на которой это сработает. Джорджу, к сожалению, было суждено финишировать на седьмом месте», — приводит слова Уэйт из видео с разбором гонки Crash.net.