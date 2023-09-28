В «Макларене» подтвердили переговоры о новом контракте с Ландо Норрисом

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил о переговорах команды о новом соглашении с Ландо Норрисом, интерес к которому также проявляет «Ред Булл», о чём ранее заявлял их советник Хельмут Марко.

«Конечно, к списку интересантов я бы добавил «Макларен». Мы ведём переговоры с Ландо. Это хорошие разговоры, мы довольны тем, как они проходят. Что касается доверия, мы вернулись к фактам. Мы проявили свою любовь, если хотите, заход через этот человеческий фактор. А ещё, если вы позволите мне сказать, мы как команда хотим, чтобы друзья были с нами в этом путешествии, особенно когда оно такое тяжёлое.

Также нужно говорить о фактах. Например, каков фунтамент будущего и как вы можете завоевать доверие. Так что с Ландо мы пытаемся как можно сильнее доказать, что то, о чём мы говорим, реализуется. Мы пытаемся выработать чувство того, что это будет в ближайшие годы. Я сам был бы в дискомфорте, разговаривая с пилотом и пытаясь его уговорить, играя картами, которых у меня нет в руках.

Я не хочу оказаться в ситуации, когда пилот скажет: «Эй, ты говорил, что это произойдёт». Если этого не произойдёт, я не хочу оказаться в таком положении. Поэтому мои разговоры, разговоры Зака являются, насколько нам известно, подлинной оценкой фактов.

Нам не нужно подкупать людей. Мы хотим, чтобы люди проявляли к нам доверие и оставались по-настоящему искренними с нами, веря в путь вместе с «Маклареном», — приводит слова Стеллы Motorsport Week.