«Мерседес» продолжит обновляться, чтобы выиграть борьбу у «Феррари» в Кубке конструкторов

Глава стратегического отдела в «Мерседесе» Рози Уайт рассказала о том, что команда планирует продолжать улучшать болид в нынешнем году, чтобы опередить «Феррари» в Кубке конструкторов.

«Это решение не такое уж черно-белое, как кажется (речь об обновлении болида W14 – Прим. «Чемпионата»).

Хотя нам придётся использовать зиму для более фундаментальных доработок W15 (болида «Мерседеса» на сезон-2024 – Прим. «Чемпионата»), есть много вещей, которые мы можем сделать с текущей машиной. При этом обновления должны сделать её быстрее и помочь нашему обучению и пониманию при разработке автомобиля следующего года – это то, что мы уже делали и будем продолжать делать.

Итак, новые детали, которые мы будем использовать на трассе, выполняют и то, и другое. Мы надеемся, что это добавит производительности и заставит нынешнюю машину двигаться быстрее, но все они конкретно нацелены на области, в которых нам нужно углубить наше понимание.

То, чему мы научимся, тестируя их в этом году, напрямую повлияет на разработку W15.

Мы также не должны упускать из виду тот факт, что мы ведём жёсткую борьбу за второе место с «Феррари», и эта позиция в чемпионате действительно важна для всех нас. К тому же у нас есть обновления, и мы продолжим внедрять их в машину», – приводит слова Уайт Racingnews365.