Карлос Сайнс: пилотирую сейчас лучше всего с тех пор, как стал гонщиком «Феррари»

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс признался, что в настоящий момент чувствует себя очень уверенно в команде.

«Не стану лгать, я очень хорошо себя чувствую за рулём машины. Я здорово пилотирую, вероятно, лучше всего с тех пор, как стал гонщиком «Феррари». Наконец я полностью раскрываю свой потенциал, чему очень рад. Кроме того, я доволен работой, которую проделываю с инженерами, чтобы постепенно извлекать из болида всё больше и больше», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

В настоящий момент Сайнс занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков. У его товарища по команде Шарля Леклера 135 баллов – он на шестой позиции. Уверенно лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 400 очков.

Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне: