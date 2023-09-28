Том Коронель рассказал, как «Феррари» заманить к себе Ферстаппена из «Ред Булла»

Голландский автогонщик, а ныне эксперт Формулы-1, Том Коронель рассказал о том, как «Феррари» заманить к себе двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, который выступает за «Ред Булл».

«Если бы я был боссом «Феррари», я бы немедленно позвонил представителям Макса Ферстаппена. Я бы дал ему незаполненный чек, по которому он может сам заполнять сумму в год, при условии, что Макс наденет красный костюм. Компания почти обанкротится. Но если ты хочешь победить, это просто единственный вариант.

Ты по-настоящему успешный гонщик, только если выигрываешь титул в «Феррари». К тому же я не хочу ничего отнимать у успеха Макса, потому что он собирается побить все рекорды в мире. Он более чем особенный, и все доказательства этому факту уже предоставлены, нам больше не нужно об этом говорить. Но если ты носишь красный костюм «Феррари», значит, ты не гонщик Формулы-1, ты гонщик другого уровня», – приводит слова Коронеля Formule1.