Джо Сейвуд: Риккардо был бы хорошим вторым номером для Ферстаппена в 2025 году

Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд высказал мнение, что австралийский пилот Даниэль Риккардо стал бы хорошим напарником для нидерландского гонщика Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«Даниэль Риккардо — проверенный и популярный гонщик Формулы-1, и поэтому он был бы хорошим вторым номером для Ферстаппена в 2025 году. Ведь никто не ожидает, что Серхио Перес получит ещё одно предложение по окончании своего контракта в 2024 году. Дело в том, что в этом году Макс набрал 400 очков, в то время как Пересу удалось набрать 223. Разрыв не может не бросаться в глаза. Во многом это из-за того, что в Кубке конструкторов у занявшего второе место «Мерседеса» всего 305 очков, а это означает, что Ферстаппен фактически самостоятельно выиграл Кубок конструкторов. В «Ред Булл», должно быть, прекрасно понимают, что в будущем им понадобится более классный второй пилот, потому что нельзя полагаться на то, что другие команды будут вечно терпеть неудачи. Кто-нибудь в конце концов начнёт выполнять эту работу должным образом.

Лиам Лоусон, в настоящий момент замещающий Риккардо, вернётся к своей роли резервного пилота в обеих командах «Ред Булл» и, скорее всего, получит место в «Альфа Таури» в 2025 году, когда произойдут изменения», — написал Сейвуд в своём блоге.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»: