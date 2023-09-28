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Buzz Radar: Ф-1 может потерять 50% новой аудитории из-за доминирования «Ред Булл»

Buzz Radar: Ф-1 может потерять 50% новой аудитории из-за доминирования «Ред Булл»
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Компания Buzz Radar провела исследование о Формуле-1, согласно которому количество онлайн-обсуждений «Королевских гонок» резко возросло с 2016 по 2022 год. Увеличение составило 80%, что сделало Формулу-1 самым быстрорастущим видом спорта в социальных сетях.

Количество подписчиков Формулы-1 в социальных сетях утроилось с 12,5 млн до 50 млн всего за пять лет. В компании пришли к выводу, что в 2022 году интерес к Ф-1 достиг пика. Произошло это во многом за счёт увлекательного сезона-2021 и появления нового поколения машин годом позже.

Но 2023 году, говорится в исследовании, все показатели стремительно пошли вниз: упоминания в соцсетях снизились на 70 процентов, число новых подписчиков основных аккаунтов – на 46%, а общий охват в соцсетях снизился на 64%.

Кроме того, отмечается, что тон разговоров также заметно изменился. В 2023 году фанаты используют гораздо больше негативных выражений, таких как «скучно» и «раздражает», что значительно отличается от весьма позитивных терминов, таких как «захватывающий» и «интересный», которые часто встречались в 2022 году.
На основании данных искусственного интеллекта Buzz Radar пришла к выводу, что, если нынешнее доминирование «Ред Булл» и Макса Ферстаппена сохранится, Формула-1 может потерять 50% новых поклонников к 2024 году.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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