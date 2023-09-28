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«Больно». Ник де Врис высказался об увольнении из «Альфа Таури»

«Больно». Ник де Врис высказался об увольнении из «Альфа Таури»
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Нидерландский пилот Ник де Врис высказался об увольнении из команды Формулы-1 «Альфа Таури», случившемся по ходу нынешнего сезона.

«Конечно, больно, что всё закончилось в итоге досрочно. Я мечтал об этом [выступлении в Формуле-1] много лет. Но сейчас я вижу это так – на протяжении всей жизни приходится проходить через разные этапы и разные главы. И как я написал в личном посте через несколько дней после того, как всё произошло, жизнь это не пункт назначения. Это путешествие. Думаю, если смотреть на это с такой точки зрения, то это поможет перезагрузиться и двигаться вперёд», — приводит слова де Вриса Tha Race.

Ранее стало известно, что де Врис подписал контракт с командой Формулы-E «Махиндра».

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:

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