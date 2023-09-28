Журналист Ф-1: Шумахер навестил Ваулза и «Уильямс» во время Гран-при Японии

Авторитетный журналист Auto Motor und Sports Тоби Грюнер в своих социальных сетях рассказал о том, как резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер заходил в боксы английской команды «Уильямс».

«Только что просмотрел мои фотографии с Сузуки. Видел, как Мик Шумахер в субботу навестил Джеймса Ваулза и спросил, есть ли у него шанс получить кокпит в следующем году. Но, очевидно, в списке «Уильямса» его нет. Логан Сарджент по-прежнему выглядит вариантом номер один (на место пилота в 2024 году – Прим. «Чемпионата»)».

Отметим, что Логан Сарджент остаётся единственным пилотом, чьё место на стартовой решётке сезона-2024 ещё не подтверждено. В текущем сезоне он остался единственным пилотом, участвовавшим во всех гонках сезона и не набравшим ни одного очка.