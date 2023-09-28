Эдриан Ньюи рассказал, что после гибели Айртона Сенны думал закончить с гонками

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал об эмоциях после аварии бразильца Айртона Сенны, который выступал за «Уильямс».

«События в Имоле были шоком для всех нас. Звучит глупо, но я никогда, никогда не задумывался, что произойдет, если кто-то умрет или будет серьезно ранен в машине, за которую я нёс ответственность. Это произошло на том Гран-при, и это действительно заставляет усомниться во всем.

Я должен сказать, что думал об этом (о завершении карьеры).

Ты был бы дураком или с тобой что-то не так, если бы ты не задавал вопросов себе. Во-первых, это было бы довольно эгоистично, потому что, если бы Патрик (Хэд – Прим. «Чемпионата») или я решили прекратить, мы оставили бы команду в полном замешательстве.

Как и из всех ошибок, независимо от того, что стало причиной аварии, вы должны извлечь уроки из того, что могло стать причиной аварии, и убедиться, что вы реагируете на это и пытаетесь принять соответствующие меры, чтобы подобного никогда не повторилось», – приводит слова Ньюи GPFans.