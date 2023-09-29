Экс-руководитель «Уильямса» дал совет команде, как повлиять на Сарджента

Бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о пилоте команды Логане Сардженте. В нынешнем сезоне Формулы-1 американский гонщик пока не набрал ни одного очка. По мнению Капито, команде стоит снять с Сарджента излишнее давление.

«В прошлом году в Формуле-2, как и в предыдущие годы, под давлением он становился только сильнее. Он показывал, что давление лишь подпитывает его. На данный момент, полагаю, это уже не так. Когда давление становится сильнее, он начинает допускать больше ошибок. Чтобы его поддержать, как мне кажется, с него стоит снять давление и позволить ехать свободно», — приводит слова Капито Formel1.de.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Ранее бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что его племянник Мик выступал бы в «Уильямсе» лучше, чем Сарджент.