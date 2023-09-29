Эксперт Формулы-1 сравнил Ландо Норриса с Джудом Беллингемом и связал его будущее с «Ауди»

Эксперт и журналист Формулы-1 Крейг Слэйтер прокомментировал навыки британского пилота «Макларена» Ландо Норриса, сравнив его с игроком мадридского «Реала» Джудом Беллингемом, и оценил вероятность его перехода в «Ауди».

«Ландо Норрис — это Джуд Беллингем из Формулы-1 с точки зрения трансферов. Если бы он был футболистом, думаю, попал бы в категорию игроков, которые стоят больше 100 млн. Он молод, талантлив и востребован на рынке. Учитывайте ещё пару факторов: сейчас он первый пилот «Макларена», работает с командой шестой год. Пять лет в качестве пилота Формулы-1, но до этого он тоже постоянно развивался. Он лидер команды.

Ещё один большой вопрос относительно его трансферной стоимости — есть ли в его контракте пункт об отступных? Насколько мне известно, нет, что означает, что любому, кто захочет подписать его, придётся платить большие деньги за его услуги. Готовы ли в «Макларене» отпустить его? Точно нет. Есть ли команда, которая отчаянно нуждается в подписании Ландо Норриса? Ну, может быть, не прямо сейчас. «Феррари», кажется, достаточно хорошо укомплектована. «Мерседес», похоже, продолжит работать с Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом в предстоящие годы. А Макс Ферстаппен прочно обосновался в «Ред Булл».

Через пару лет вариант с «Ауди» может стать интересным. Когда они придут в Формулу-1, они захотят, чтобы громкое имя стало лицом их команды. Может ли Ландо Норрис соответствовать всем требованиям в этом отношении? Может ли он снова связаться с бывшим боссом «Макларена» Андресом Зайдлем? Многое зависит от того, где окажется «Макларен» через несколько лет.

Ландо говорил в личной беседе, что нет причин сомневаться в том, что он готов полностью довести контракт до конца и готов ждать, даже если «Макларен» сможет бороться за победы или даже за чемпионство к концу его соглашения. В Формуле-1 мы не часто видим, чтобы команды гонялись за пилотами. Чаще всего пилот стремится к быстрому болиду. Думаю, то же самое произойдёт и с Ландо Норрисом», — приводит слова Слэйтера PlanetF1.

В текущем сезоне Ландо Норрис занимает седьмое место в личном зачёте сезона-2023, четырежды поднявшись на подиум.