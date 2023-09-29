Экс-пилот Формулы-1 заявил, что Оскар Пиастри может стать будущим чемпионом мира

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри, дебютировавшем в «Королевских автогонках» в сезоне-2023, заявив, что юниор в будущем может стать чемпионом Формулы-1.

«Когда речь заходит об Оскаре Пиастри, конечно, нужно быть полным похвал. Он отлично выступает в своём дебютном сезоне. Понятно, что он всё ещё отстаёт от своего товарища по команде Ландо Норриса в гонках, но если он продолжит в том же духе, то сможет стать одним из тех, кто будет бороться за титул чемпиона мира. В лице Норриса у него есть очень хороший партнёр по команде, с которым он может соревноваться и по которому видно, что есть куда расти, когда дело касается гоночного темпа. С ним всё возможно», — приводит слова Глока GPFans со ссылкой на Sky Sports Germany.

Оскар Пиастри является чемпионом Формулы-3 сезона-2020 и Формулы-2 сезона-2021. В текущем сезоне Формулы-1 он занимает девятое место в личном зачёте пилотов. На Гран-при Японии молодой австралиец впервые занял место на подиуме по итогам гонки.