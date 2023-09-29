Ральф Шумахер назвал своего лучшего наставника

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер дал комплиментарную оценку своему старшему брату, прославленному гонщику Михаэлю Шумахеру.

«Лучший [мой] наставник, который только мог быть», — написал Ральф на своей странице в социальных сетях.

Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел. С момента получения серьёзной травмы головы на горнолыжном курорте информация о состоянии здоровья Михаэля поступает крайне дозированно.

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Ранее Ральф высказался о выступлении своего племянника Мика в «Хаасе».