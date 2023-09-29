Фредерик Вассёр оценил успехи «Макларена» во второй половине сезона

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал прогресс «Макларена» по ходу сезона-2023 и сравнил их показатели с выступлениями своей команды.

«У «Макларена» были огромные проблемы в начале сезона, но люди, возможно, забыли, что они находились на втором ряду стартовой решётки Гран-при Испании. Они, несомненно, улучшились, но дело не всегда в чистом потенциале машине или в том, подходит ли трасса одной машине больше, чем другой. Для меня это также вопрос управляемости. Если сделать шаг вперёд с болидом, то это автоматически поможет пилотам, потому что тогда у них будет больше уверенности в машине. Это эффект снежного кома.

Что касается нас, мы добились значительного прогресса в плане управления резиной. В первой половине сезона мы страдали сильнее, чем наши соперники. Потом мы специально разработали установку, на которой наши пилоты могли дольше сохранять шины в рабочем состоянии. Эта работа теперь окупается», — сказал Вассёр Speedweek.

В текущем сезоне «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов и продолжает борьбу за вторую строчку с «Мерседесом». Пилотам «Макларена» удалось набрать лишь 17 очков в первых восьми гонках сезона, в следующих восьми — 155 очков.