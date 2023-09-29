Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фредерик Вассёр оценил успехи «Макларена» во второй половине сезона

Фредерик Вассёр оценил успехи «Макларена» во второй половине сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал прогресс «Макларена» по ходу сезона-2023 и сравнил их показатели с выступлениями своей команды.

«У «Макларена» были огромные проблемы в начале сезона, но люди, возможно, забыли, что они находились на втором ряду стартовой решётки Гран-при Испании. Они, несомненно, улучшились, но дело не всегда в чистом потенциале машине или в том, подходит ли трасса одной машине больше, чем другой. Для меня это также вопрос управляемости. Если сделать шаг вперёд с болидом, то это автоматически поможет пилотам, потому что тогда у них будет больше уверенности в машине. Это эффект снежного кома.

Что касается нас, мы добились значительного прогресса в плане управления резиной. В первой половине сезона мы страдали сильнее, чем наши соперники. Потом мы специально разработали установку, на которой наши пилоты могли дольше сохранять шины в рабочем состоянии. Эта работа теперь окупается», — сказал Вассёр Speedweek.

В текущем сезоне «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов и продолжает борьбу за вторую строчку с «Мерседесом». Пилотам «Макларена» удалось набрать лишь 17 очков в первых восьми гонках сезона, в следующих восьми — 155 очков.

Материалы по теме
Норрис: «Макларен» способен обойти «Астон Мартин» в Кубке конструкторов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android