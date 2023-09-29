«Астон Мартин» заявил об убытке в $ 53 млн в 2022 году

Стали известны финансовые показатели команды «Астон Мартин» в 2022 году. Согласно информации Motorsport, убыток команды составил $ 52,915,000 по сравнению с $ 43,332,000 в 2021 году, однако команде удалось увеличить свой оборот более чем на $ 33 млн, достигнув цифры в $ 188,728,000.

Наиболее увеличившейся частью расходов стали траты на участие в гонках, которые выросли чуть менее чем на $ 45 млн и по итогу составили более $ 152 млн.

Немаловажной частью увеличившегося убытка в 2022 году также являются вложения в развитие завода «Астон Мартин», которые составили примерно $ 65 млн.

Общие расходы команды на персонал, численность которого составляет 504 человека, увеличились на 10% и составили почти $ 55 млн, даже несмотря на понижение зарплаты Лэнсу Строллу на $ 225 тысяч.