Ландо Норрис объяснил причины доминирования «Ред Булл»

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о своём видении причин доминирования «Ред Булл».

«Дело в том, что «Ред Булл» были очень конкурентоспособными на протяжении многих лет, что помогло им сосредоточиться на некоторых других аспектах, где очень, очень маленькие вещи имеют большое значение. Независимо от того, связано ли это с температурой шин, управлением их износа и так далее.

«Ред Булл» не просто быстры в квалификации, они очень быстры ещё и в гонке, где как раз и набираются очки. Так что, даже если у них будет плохой квалификационный день и они стартуют последними, у них всё равно будут шансы на победу, и это потому, что они очень сильны в вопросах износа резины, а их эффективность очень высока», — приводит слова Норриса RaceFans.

В текущем сезоне пилотам «Ред Булл» удалось выиграть все гонки, за исключением Гран-при Сингапура. «Быки» досрочно гарантировали себе победу в Кубке конструкторов сезона-2023 за шесть этапов до конца чемпионата.