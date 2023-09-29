«Мы просто едем быстрее, но с теми же проблемами». Норрис — о прогрессе команды

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис порассуждал о перспективах команды.

«Если бы меня спросили, сможем ли мы выиграть поул в этом году, я бы с большей уверенностью ответил «да», чем на вопрос, сможем ли мы выиграть гонку. Это два совершенно разных ответа.

Есть довольно много вещей, в которых мы пока не на том уровне, на котором мы должны быть, чтобы конкурировать с «Ред Булл». Много сил и внимания было уделено тому, чтобы привести нас в то положение, в котором мы сейчас находимся, борясь за подиумы. Нам это было нужно, и теперь мы можем сместить фокус на некоторые другие области.

То, чего мы добились в этом году, является очень позитивным и прибавит нам уверенности в себе, поскольку я знаю, на что команда способна в этом сезоне. В этом году темпы прогресса довольно значительны.

На мой взгляд, мы просто хорошо усовершенствовали машину, но в целом она осталась прежней. Проблемы у нас всё те же. Так что пока нельзя говорить, что мы всё переделали и болид работает совершенно по-другому. Мы просто едем быстрее, но с теми же проблемами. Именно эти проблемы не позволяют нам в данный момент конкурировать с «Ред Булл» в борьбе за чемпионство и победы в гонках», — приводит слова Норриса RaceFans.