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Албон опасается улучшения результатов «Альфа Таури» в оставшихся гонках сезона Ф-1

Албон опасается улучшения результатов «Альфа Таури» в оставшихся гонках сезона Ф-1
Александер Албон
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Пилот британской команды «Уильямс» Александер Албон рассказал, что опасается конкуренции со стороны «Альфа Таури» в оставшейся части сезона Формулы-1.

«Я думаю, что они сами себя заперли, я был действительно удивлён их выбором шин. Они оставили себе только по одному комплекту «медиума» и «харда», при этом у Юки Цуноды даже не было нового «софта». Так что они были в сложном положении на протяжении всей гонки.

Дело в том, что в этот уикенд (на Гран-при Японии) мы были уверены в себе, но в Сингапуре они действовали быстро. И они снова будут быстры на каждой трассе. Я думаю, что их прогресс в работе с болидом оказался значительным, и это тревожит», – приводит слова Албона Autosport.

Напомним, «Уильямс» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 21 очко по ходу всех гонок чемпионата. «Альфа Таури» на данный момент занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице с пятью набранными очками.

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