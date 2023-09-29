Ферстаппен — о Шумахере: успех великих людей вдохновляет, но я не стал бы повторять его

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на сравнение с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером, отметив, что не стал бы пытаться повторить чужой успех. Ранее Себастьян Феттель заявил, что Ферстаппен заслужил, чтобы его имя стояло в одном ряду с Шумахером и другими великими гонщиками.

«Никогда по-настоящему не был фанатом кого-либо. Я уважаю успех и вклад каждого. Я сказал себе: «Я хочу однажды оказаться там, я хочу стоять на подиуме или выигрывать гонки».

Но я думаю, что все люди разные, у каждого свой путь в Формулу-1 и разное воспитание. Существует множество факторов, и это прекрасно. В Формуле-1 все разные, потому что, если бы все были одинаковыми, я думаю, это было бы довольно скучно.

Конечно, успех некоторых великих людей поражает. Возможно, вы почерпнёте из этого немного вдохновения, но я бы не стал пытаться повторить то же самое, если вы понимаете, о чём я.

В любом случае мир меняется каждый раз, верно? Каждая эпоха разная, это тоже нужно учитывать», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.