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Бриаторе — о победе Ферстаппена в Японии: он показал просто безумную скорость

Бриаторе — о победе Ферстаппена в Японии: он показал просто безумную скорость
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Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе поделился впечатлениями от победы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Японии.

«Он показал просто безумную скорость, особенно на первой половине трассы. Притом что там ему приходилось иметь дело с перегрузками до 6G, как у пилотов истребителей.

Макс в полной мере заслужил весь этот успех. Гран-при Японии действительно стал днём Ферстаппена, а другим гонщикам осталось только восхищаться таким выступлением этого особенного пилота», – приводит слова Бриаторе GPblog.

Благодаря победе Макса Ферстаппена на Гран-при Японии «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Катара, пройдёт с 6 по 8 октября.

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