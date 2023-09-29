В «Альфа Таури» отметили влияние Даниэля Риккардо на команду

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс рассказал, какое влияние оказал на команду австралийский пилот Даниэль Риккардо.

«Практически сразу можно было почувствовать, насколько качественную обратную связь он давал, это не просто отзывы об управлении автомобилем.

Очевидно, что у него богатый опыт, он управлял многими разными автомобилями и испытал множество разных концепций производительности. Так что его отзывы о нашей машине были для нас чрезвычайно ценны.

Но есть и другие вещи, которые были впечатляющими и показали, что может дать опыт, например, то, как он анализирует гонку. Впечатляют его отзывы о том, как, по его мнению, ведут себя шины и всё остальное.

Поэтому бóльшую часть времени мы принимаем решения на основе его данных. Когда что-то непонятно, наличие человека с таким опытом может действительно иметь значение», — приводит слова Эддолса RacingNews365.