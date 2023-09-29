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Фернандо Алонсо назвал проблему, которую нужно решить «Астон Мартин»

Фернандо Алонсо назвал проблему, которую нужно решить «Астон Мартин»
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выразил мнение, что команде нужно расширить рабочее окно настроек болида.

«Трудно создать машину, которая хорошо работала бы на всех типах трасс и во всех типах поворотов.

Рабочее окно настроек у этого поколения болида очень узкое, поэтому если вы не всё сделаете правильно, то легко можете вылететь из топ-10. Если вы подберёте правильные настройки, вы сможете бороться за подиум, и это случается со многими командами.

Кажется, что позади «Ред Булл» все довольно близки, поэтому есть разница, быть второй по скорости командой или пятой или шестой. С точки зрения результатов это сильно отличается.

Давайте посмотрим, сможем ли мы быть немного более последовательными на каждой трассе и сможем ли мы расширить рабочее окно настроек болида», — приводит слова Алонсо RacingNews365.

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