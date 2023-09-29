Фернандо Алонсо назвал проблему, которую нужно решить «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выразил мнение, что команде нужно расширить рабочее окно настроек болида.

«Трудно создать машину, которая хорошо работала бы на всех типах трасс и во всех типах поворотов.

Рабочее окно настроек у этого поколения болида очень узкое, поэтому если вы не всё сделаете правильно, то легко можете вылететь из топ-10. Если вы подберёте правильные настройки, вы сможете бороться за подиум, и это случается со многими командами.

Кажется, что позади «Ред Булл» все довольно близки, поэтому есть разница, быть второй по скорости командой или пятой или шестой. С точки зрения результатов это сильно отличается.

Давайте посмотрим, сможем ли мы быть немного более последовательными на каждой трассе и сможем ли мы расширить рабочее окно настроек болида», — приводит слова Алонсо RacingNews365.