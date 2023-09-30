Перес: Расселл разбился перед финишем, но об этом не говорили. Влияет то, что я мексиканец

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес назвал причины, по которым он часто подвергается критике.

«Расселл разбился на последнем круге, борясь за второе место, но об этом никто не говорил. Когда такое происходит с «Ред Булл», то сразу триста разных СМИ начинают писать о том, что тебя нужно заменить.

Подобные вещи довольно часто происходят в Формуле-1, именно так это работает в командной среде. Но я думаю, на ситуацию также оказывает влияние тот факт, что я мексиканец.

И мне очень повезло, что я мексиканец и имею поддержку такого количества болельщиков, которое имели немногие гонщики в истории Формулы-1. И я горжусь тем, что представляю свою страну на весь мир», – приводит слова Переса GPblog.