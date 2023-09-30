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Мартин выиграл спринт Гран-при Японии MotoGP, Биндер — 2-й, Баньяя — 3-й

Мартин выиграл спринт Гран-при Японии MotoGP, Биндер — 2-й, Баньяя — 3-й
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В Мотэги (Япония) завершилась спринтерская гонка Гран-при Японии MotoGP, лучший результат по итогам которой показал испанский гонщик «Дукати» Хорхе Мартин. Вторым стал Брэд Биндер, третьим финишировал лидер общего зачёта Франческо Баньяя.

MotoGP. Гран-при Японии. Спринт (топ-10):

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 12 кругов.
2. Брэд Биндер («КТМ») +1,390.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +5,279.
4. Джек Миллер («КТМ») +6,194.
5. Жоанн Зарко («Дукати») +6,315.
6. Марко Бедзекки («Дукати») +8,919.
7. Марк Маркес («Хонда») +9,298.
8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +10,189.
9. Маверик Виньялес («Априлия») +12,404.
10. Рауль Фернандес («Априлия») +15,366.

Завтра, 1 октября, состоится основная гонка Гран-при Японии.

MotoGP 2023. Этап 15, Мотэги, Япония
Гран-при Японии. Спринт
30 сентября 2023, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
21:00.734
2
Брэд Биндер
KTM
+1.390
3
Франческо Баньяя
Ducati
+5.279
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