Мартин выиграл спринт Гран-при Японии MotoGP, Биндер — 2-й, Баньяя — 3-й
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В Мотэги (Япония) завершилась спринтерская гонка Гран-при Японии MotoGP, лучший результат по итогам которой показал испанский гонщик «Дукати» Хорхе Мартин. Вторым стал Брэд Биндер, третьим финишировал лидер общего зачёта Франческо Баньяя.
MotoGP. Гран-при Японии. Спринт (топ-10):
1. Хорхе Мартин («Дукати») — 12 кругов.
2. Брэд Биндер («КТМ») +1,390.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +5,279.
4. Джек Миллер («КТМ») +6,194.
5. Жоанн Зарко («Дукати») +6,315.
6. Марко Бедзекки («Дукати») +8,919.
7. Марк Маркес («Хонда») +9,298.
8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +10,189.
9. Маверик Виньялес («Априлия») +12,404.
10. Рауль Фернандес («Априлия») +15,366.
Завтра, 1 октября, состоится основная гонка Гран-при Японии.
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