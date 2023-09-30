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Кристиан Хорнер назвал главный повод для беспокойства «Ред Булл» в оставшейся части сезона

Кристиан Хорнер назвал главный повод для беспокойства «Ред Булл» в оставшейся части сезона
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что спринтерские гонки в оставшейся части сезона Формулы-1 могут стать серьёзной задачей для команды из-за изменения формата уикенда.

«Можем ли проиграть ещё раз в этом сезоне? Честно говоря, я не знаю. Это невозможно предсказать. Очевидно, что в прошлом году гонка в Бразилии стала для нас трудной задачей. Сейчас нас ждёт много спринтерских гонок, почти каждая вторая гонка — это спринт.

У вас есть всего одна сессия, чтобы привести машину в порядок, и это может оказать огромное давление. Если вы не попадёте в правильное окно настроек после первой тренировки, или пойдёт небольшой дождь, или сессия будет остановлена — всё это может усложнить задачу. Так что это может стать интересным фактором для следующих гонок», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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