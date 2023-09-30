В «Мерседесе» назвали дату нового обновления болида

Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд, временно исполняющий обязанности руководителя команды, рассказал, когда будет готов пакет обновлений текущего болида.

«Что ж, на заводе мы уже полностью продолжим работу в следующем году. Таким образом, в 2023 году больше мы не потратим ни грамма усилий по разработке.

У нас ещё есть некоторые детали, которые только проходят производственный цикл. Они будут готовы как раз к Остину.

Наше основное внимание уделяется тому, как нам извлечь всё из этой машины на трассе, чтобы попытаться защититься и, надеюсь, увеличить наш отрыв в борьбе за второе место в Кубке конструкторов, которое очень важно для всех в команде», — приводит слова Лорда Racingnews365 со ссылкой на подкаст F1 Nation.

Гран-при США пройдёт в Остине с 20 по 22 октября.