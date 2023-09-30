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В «Мерседесе» назвали дату нового обновления болида

В «Мерседесе» назвали дату нового обновления болида
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Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд, временно исполняющий обязанности руководителя команды, рассказал, когда будет готов пакет обновлений текущего болида.

«Что ж, на заводе мы уже полностью продолжим работу в следующем году. Таким образом, в 2023 году больше мы не потратим ни грамма усилий по разработке.

У нас ещё есть некоторые детали, которые только проходят производственный цикл. Они будут готовы как раз к Остину.

Наше основное внимание уделяется тому, как нам извлечь всё из этой машины на трассе, чтобы попытаться защититься и, надеюсь, увеличить наш отрыв в борьбе за второе место в Кубке конструкторов, которое очень важно для всех в команде», — приводит слова Лорда Racingnews365 со ссылкой на подкаст F1 Nation.

Гран-при США пройдёт в Остине с 20 по 22 октября.

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