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Источник: глава «Рено» шокирован токсичными отношениями британцев и французов в «Альпин»

Источник: глава «Рено» шокирован токсичными отношениями британцев и французов в «Альпин»
Альпин Ф-1
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Генеральный директор «Рено» Лука де Мео желает навести порядок в организации. Потому что руководителя не устраивает ужасное поведение между представителями Франции и Англии в «Альпин». Об этом сообщает Planete Renault.

По данным источника, Лука де Мео больше не хочет шутить. Внутри коллектива его удивило токсичное соперничество между его командами в Энстоуне в Англии и Вири-Шатийоне во Франции, которые систематически обвиняют друг друга, иногда даже вызывая воспоминания о 100-летней войне. Он также настаивал на том, чтобы в паддоке было гораздо больше единства и взаимопомощи. С англоговорящими, с одной стороны, и с франкоговорящими, с другой стороны, теперь все кончено, где бы это не происходило.

На данный момент «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов и заработала 84 очка в этом сезоне Формулы-1.

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