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Источник: Бруно Фамен продолжит руководить «Альпин» как минимум до конца этого года

Источник: Бруно Фамен продолжит руководить «Альпин» как минимум до конца этого года
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Бруно Фамен, временно исполнявший обязанности руководителя «Альпин», будет работать в этой должности на постоянной основе как минимум до конца 2023 года, сообщает RMC Sport.

По информации источника, владельцы команды «Альпин» доверяют Фамену и готовы сохранить за ним пост руководителя команды до конца текущего сезона Формулы-1. Первоначально предполагалось, что Фамен проанализирует ситуацию, даст оценку общему положению дел в команде и уступит место руководителя другому специалисту. Сообщается, что Фамен может продолжить руководить командой и в 2024 году.

В текущем сезоне «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов. Их пилотам, Эстебану Окону и Пьеру Гасли, в этом сезоне по одному разу удалось подняться на подиум.

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