Цунода: мне нравится моя задача в этом году — стараюсь сам думать, где я проигрываю

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о своём положении в текущем сезоне. Напомним, по ходу сезона Юки выступал уже с тремя разными партнёрами по команде.

«Мне нравится моя задача в этом году, потому что я не особо смотрю на данные своих товарищей по команде. Иногда, конечно, это нужно, и я слежу за ними. Но в основном я пытаюсь выяснить, что я могу сделать, не опираясь на какие-либо данные, а просто сравнивая себя с другими командами и другими гонщиками. Я думаю, что, в конце концов, именно такие вещи пригодятся мне в будущем, так что для меня это хорошая подготовка.

До прошлого сезона я получал некоторую поддержку от других гонщиков, у меня были хорошие данные и я мог сравнивать, где я проигрываю. Но теперь мне приходится самому думать, где я теряю время и что могу улучшить. И я уже пытаюсь сам принимать решения, стараюсь больше анализировать, где мне не хватает, где я проигрываю, даже когда я за рулём.

Пока что я очень доволен тем, что делаю, потому что могу каждый раз стабильно демонстрировать свои результаты. Так что мне просто нужно продолжать в том же духе, а также поддерживать партнёров, насколько это возможно.

Новичкам приходится узнавать много нового. Я многому научился у Пьера Гасли. Уже во второй половине прошлого сезона я действовал также как сейчас. Я старался сам понимать, что могу сделать, а не ориентироваться на действия Пьера. Я хотел сократить от него отставание. Со второй половины сезона я больше сосредоточился на общении с инженерами, а не на сравнении с Пьером», – приводит слова Цуноды RaceFans.