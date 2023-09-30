Apple ведёт переговоры с Формулой-1 об эксклюзивных правах на трансляции

Компания Apple может стать обладателем эксклюзивных прав на показ Формулы-1. Согласно информации журнала Business F1, Apple готовит предложение размером около $ 2 млрд в год. Эта сумма примерно в два раза выше, чем та, которую сейчас получает Формула-1 ежегодно от продажи своих глобальных телевизионных прав.

Отмечается, что если сделка и будет заключена, то Apple определённое время не сможет обеспечить глобальные права из-за существующих контрактов с различными вещателями по всему миру. К примеру, права на Формулу-1 в США до 2025 года принадлежат ESPN, а некоторые из соглашений заканчиваются лишь в 2029 году. Таким образом Apple готовит семилетнее предложение.

Помимо борьбы за телевизионные права, Apple уже занимается созданием контента, основанного на Формуле-1. Например, сейчас Apple TV+ снимает высокобюджетный фильм с участием Брэда Питта в главной роли, а также документальный фильм о семикратном чемпионе Льюисе Хэмилтоне.