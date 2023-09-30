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Сотрудники «Альпин» будут проходить тренировки с жандармерией

Сотрудники «Альпин» будут проходить тренировки с жандармерией
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Генеральный директор «Рено» Лука де Мео продолжает работу над решениями по сплочению коллектива команды «Альпин», выступающей в Формуле-1.

Как сообщает L'Équipe, после увольнения из команды Отмара Зафнауэра и Алана Пермейна планируется новый набор сотрудников, особенность которого состоит в том, чтобы отдавать предпочтения навыкам, а не именам. Согласно пожеланию генерального директора, около 100 сотрудников команды, начиная с этой зимы, будут принимать участие в тренировочном лагере Группы вмешательства национальной жандармении Франции.

Таким образом, де Мео намерен улучшить работу на всех уровнях: при проектировании, в гараже, на пит-лейне и на симуляторах. Напомним, временно исполняющим обязанности руководителя команды является Бруно Фамен.

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Источник: глава «Рено» шокирован токсичными отношениями британцев и французов в «Альпин»
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