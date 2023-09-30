В «Астон Мартин» ответили, будут ли они способны бороться за чемпионство в сезоне-2026

Технический директор «Астон Мартин» Лука Фурбатто рассказал, сможет ли его команда конкурировать за победу в Кубке конструкторов в сезоне-2026 в связи с ожидаемыми изменениями в техническом регламенте.

«2026 год в трёх сезонах. Мы хотим преуспеть и в 2024, и в 2025 году. Мы хотим хорошо выступить в оставшихся гонках этого сезона и улучшить нашу позицию в чемпионате. 2026 год очень интересен, но было бы неправильно складывать все яйца в одну корзину. Эти цели не являются взаимоисключающими: нам как организации необходимо развиваться в разных направлениях, и обучение, которое мы пройдём в следующих двух сезонах, будет жизненно необходимым для подготовки к 2026 году.

Наш скачок производительности в этом году был очень положительным. Мы рассчитывали сделать большой шаг вперёд и считаем, что превзошли самих себя в начале сезона. Сейчас мы видим, что динамика на стартовой решётке стремительно меняется, почти гонка за гонкой. Всё очень плотно, опуститься в зачёте можно очень быстро. Благодаря продолжению действующих правил болиды 2024 года станут эволюцией болидов 2023 года, а это означает, что эти проекты сильно переплетаются. В заключительной части этого сезона вы увидите элементы, которые сыграют свою роль в 2024 году, а детали, разрабатываемые для 2024 года, возможно, будут предназначены и для сезона-2023», — сказал Фурбатто в интервью официальному сайту «Астон Мартин».