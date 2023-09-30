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Майк Крак рассказал, что поможет «Астон Мартин» вернуться на подиум

Майк Крак рассказал, что поможет «Астон Мартин» вернуться на подиум
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о задачах команды на остаток сезона-2023, обозначив, что станет определяющим в достижении результатов.

«Понятно, что мы хотим вернуться на подиумные позиции, этот опыт в начале сезона всем понравился, поэтому моральный дух каждого из нас, особенно в гараже, очень силён и нам нужно его поддерживать.

Нужно не только говорить об этом, но и провести обновления, нам необходимо вернуть болид в лучшее состояние, и тогда мы будем на хорошей морали.

Мы не можем сказать, сможем ли занять четвёртое место в Кубке конструкторов, потому что не имеем влияния на других. Нам нужно максимизировать свои собственные возможности всегда, в каждом заезде, чтобы получать максимум информации и бороться до последней гонки», — сказал Крак в подкасте F1 Nation для официального сайта Формулы-1.

За шесть этапов до конца чемпионата «Астон Мартин» расположился на четвёртом месте в Кубке конструкторов, отставая от «Мерседеса» на 64 очка и опережая «Макларен» на 49 очков.

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