В «Альфа Таури» рассказали, почему Цунода подходит на роль первого пилота

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс отметил прогресс японского пилота Юки Цуноды, заявив, что тот по праву считался первым пилотом команды в начале сезона-2023.

«Юки сделал большой шаг вперёд в этом сезоне. Очевидно, он начал его с напарником-новичком, так что в каком-то смысле он был нашим самым опытным пилотом в Формуле-1. Он взял на себя эту ответственность и хорошо выступил.

Он определённо взрослеет, мы все знаем, что в своём первом сезоне он был довольно вспыльчивым в кокпите по радио. Сейчас он контролирует всё это, и я думаю, что он фокусируется на понимании болида и сосредоточен на пилотировании.

В этом заключается его последовательный подход к уикенду. Он сосредоточен на понимании болида и даёт лучшую обратную связь. Он взрослеет как гонщик, и это помогает нам сосредоточиться на том, что позволит стать ему быстрее.

Он стал лучше понимать, что ему нужно от машины с точки зрения баланса, устойчивости на входе в повороты и тому подобного. Раньше он всё же учился и проходил через изменения регламента.

Мы как команда тоже знаем, как извлечь всё самое важное из его результатов, используя его данные и отзывы. Думаю, мы становимся более сплочёнными и это влияет на его результаты», — приводит слова Эддолса RacingNews365.

Напарником японца в начале сезона-2023 был голландский пилот Ник де Врис, который покинул команду перед Гран-при Венгрии в связи с неудовлетворительными результатами. Цунода также провёл две гонки с Даниэлем Риккардо и четыре — с Лиамом Лоусоном.