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«Решаем проблемы с коммуникацией». Руководитель «Альпин» рассказал о работе с Гасли

«Решаем проблемы с коммуникацией». Руководитель «Альпин» рассказал о работе с Гасли
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Временно исполняющий обязанности руководителя «Альпин» Бруно Фамен прокомментировал взаимоотношения с Пьером Гасли, который проводит свой дебютный сезон в составе французской команды.

«Думаю, он уже привык к команде. Мы также старались создать для него наилучшие условия. Мы пытаемся решить некоторые проблемы с коммуникацией, которые возникли между ним и технической командой. Пытаюсь сделать общение более комфортным, чтобы ребята больше слушали друг друга и обменивались информацией, а он слушал, что ему говорит инженер. Это двустороннее направление. Он просто привыкает к команде, а она прилагает усилия, чтобы ему тоже было хорошо», — приводит слова Фамена Racingnews365.

За шесть этапов до конца сезона-2023 Пьер Гасли занимает в личном зачёте 11-е место, опережая своего напарника Эстебана Окона на восемь очков. Обоим французским пилотам удалось по разу финишировать в топ-3 в текущем сезоне.

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