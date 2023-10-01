«Я убью тебя!» Пилоты NASCAR подрались после завала перед финишем

Пилоты серии NASCAR Craftsman Truck Series (третьей общенациональной лиги ассоциации) Ник Санчес и Мэтт Крафтон подрались после аварии на суперспидвее «Талладега», где прошёл второй заезд полуфинала плей-офф сезона-2023.

Завал произошёл на 93-м круге, когда Крафтон сместился влево и задел задней частью машину Санчеса, потерял контроль над автомобилем и стал причиной завала с участием половины пелотона.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Крафтон в итоге сошёл с дистанции и классифицирован с отставанием в восемь кругов, в то время как Санчес финишировал седьмым. По окончании заезда пилоты продолжили выяснять отношения, и в какой-то момент между ними завязалась драка. Гонщиков оттащили друг от друга, однако Санчес, у которого было разбито лицо, прокричал угрозы в адрес обидчика. «В Хомстеде я тебя убью!» — слышно на видеозаписи, снятой очевидцами.

Санчеса оттаскивают после драки с Крафтоном Фото: twitter.com/Frontstretch

Мнения болельщиков по итогам инцидента разделились. Часть из них требует отстранить Крафтона за применение физической силы, другие же комментаторы считают недопустимыми угрозы Санчеса убийством.

Победу в гонке одержал Бретт Моффитт, который в этом году выступает в NASCAR Xfinity Series, в то время как гонка на «Талладеге» стала для него первой в сезоне-2023 в NASCAR Craftsman Truck Series.