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Ферстаппен рассказал, что стало для него сюрпризом в начале сезона

Ферстаппен рассказал, что стало для него сюрпризом в начале сезона
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о сезоне-2023, в котором его команда выиграла шестой для себя Кубок конструкторов, и высказал удивление слабой конкуренцией на старте чемпионата.

«Я был больше удивлён в начале сезона. Мы всей командой ожидали плотной борьбы, но в начале этого не было. Потом, в течение года, вполне нормально привыкнуть и развивать идеи, чтобы становиться ближе. Для меня это было сюрпризом», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

В первой гонке сезона в Бахрейне Макс Ферстаппен финишировал почти в 40 секундах впереди соперников из других команд. Вместе с напарником Серхио Пересом им шесть раз в сезоне удалось закончить гонку первым и вторым. На ближайшем Гран-при Катара Макс Ферстаппен может гарантировать себе третий титул чемпиона мира.

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