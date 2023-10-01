Норрис: в «Ред Булл» не создают болид под Ферстаппена

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис вслед за Максом Ферстаппеном опроверг предположение, что «Ред Булл» может разрабатывать свой болид исключительно под одного пилота.

«Это не в компетенции команды создавать болид под одного человека. Может быть, это ситуация в идеальном мире. Наша же работа заключается в том, чтобы приносить результаты вне зависимости от болида.

Макс сказал что-то подобное после того, как Тото [Вольф] сделал комментарий о «Ред Булл». Я не считаю, что можно просто спроектировать машину под кого-то. Это не работает просто так. Пилот во многом должен управлять предоставляемой ему машиной.

Думаю, что если я по какой-то причине оказываюсь медленнее напарника по команде, то я недостаточно хорошо справляюсь со своей работой. Так оно и есть — это работа пилота и поэтому мы здесь», — сказал Норрис Racingnews365.

В сезоне-2023 «Ред Булл» одержал досрочную победу в Кубке конструкторов на Гран-при Японии. Макс Ферстаппен может стать чемпионом мира в третий раз на ближайшем Гран-при Катара.