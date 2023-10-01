Ньюи — о сезоне-2023: это самый большой успех, наше доминирование стабильно

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился эмоциями об успехах команды в сезоне-2023, в котором «Ред Булл» удалось выиграть 14 первых гонок.

«Это была самая продолжительная успешная серия, к которой я причастен. Мне посчастливилось быть причастным к болидам, которые доминировали в прошлом, но у нас никогда не было такого уровня стабильности. Люди могут подумать, что сейчас всё гарантировано и всё будет гладко. Реальность заключается в том, что в гонке многое может пойти не так.

На самом деле, желательно приводить оба болида впереди неделя за неделей, что является сложной задачей для многих элементов из-за вопросов надёжности, аварий, стратегии и производительности. Так что достижение таких результатов является данью уважения каждому», — сказал Ньюи в подкасте Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.

В текущем сезоне пилотам «Ред Булл» удалось обеспечить победу в Кубке конструкторов на Гран-при Японии за шесть этапов до конца чемпионата. Макс Ферстаппен и Серхио Перес финишировали первым и вторым шесть раз в сезоне-2023.