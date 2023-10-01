Маркес: романтический подиум с «Хондой» не изменил того, что мне приходится страдать

Испанский гонщик MotoGP Марк Маркес, выступающий за «Хонду», заявил, что третье место, которое он занял на домашней трассе, не меняет его планов на разрыв отношений с японским мотористом в будущем.

«Мне это не нравится, я страдаю. У меня были бессонные ночи, когда я много думал о своём будущем. Это романтическая история: первый подиум в году должен был прийти на домашней трассе «Хонды», на глазах у боссов. Посмотрим, что произойдёт дальше, но моя приверженность бренду всегда была и будет 100-процентной», — приводит слова Маркеса после гонки Motorsport.

В текущем сезоне Маркес занимает 15-е место в чемпионате MotoGP. Ранее сообщалось о том, что именитый испанский гонщик присоединится к команде «Дукати».