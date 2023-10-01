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Маркес: романтический подиум с «Хондой» не изменил того, что мне приходится страдать

Маркес: романтический подиум с «Хондой» не изменил того, что мне приходится страдать
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Испанский гонщик MotoGP Марк Маркес, выступающий за «Хонду», заявил, что третье место, которое он занял на домашней трассе, не меняет его планов на разрыв отношений с японским мотористом в будущем.

«Мне это не нравится, я страдаю. У меня были бессонные ночи, когда я много думал о своём будущем. Это романтическая история: первый подиум в году должен был прийти на домашней трассе «Хонды», на глазах у боссов. Посмотрим, что произойдёт дальше, но моя приверженность бренду всегда была и будет 100-процентной», — приводит слова Маркеса после гонки Motorsport.

В текущем сезоне Маркес занимает 15-е место в чемпионате MotoGP. Ранее сообщалось о том, что именитый испанский гонщик присоединится к команде «Дукати».

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