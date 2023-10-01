В «Хаасе» рассказали, какие элементы болида будут затронуты при обновлении

Главный инженер «Хааса» Айо Комацу рассказал о разработке обновлений болида и подчеркнул основные изменения, которые ожидаются в новой версии болида.

«Официально мы не называем это болидом другой специализации. Мы ожидаем изменения кузова, воздухозаборника и днища, так что изменения довольно обширны. Мы не делаем ни переднее, ни заднее антикрыло, но аэродинамические характеристики сильно отличаются от того, что мы имеем сейчас.

Это другая концепция, поэтому мы также учимся всему возможному, чтобы это в достаточной мере окупилось при запуске болида следующего сезона. Я не могу точно сказать, насколько именно мы будем быстрее в квалификациях и гонках. С точки зрения изучения и использования реалистичных характеристик болида, думаю, мы сделали многое», — сказал Комацу Racingnews365.