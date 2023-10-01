Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хаасе» рассказали, какие элементы болида будут затронуты при обновлении

В «Хаасе» рассказали, какие элементы болида будут затронуты при обновлении
Аудио-версия:
Комментарии

Главный инженер «Хааса» Айо Комацу рассказал о разработке обновлений болида и подчеркнул основные изменения, которые ожидаются в новой версии болида.

«Официально мы не называем это болидом другой специализации. Мы ожидаем изменения кузова, воздухозаборника и днища, так что изменения довольно обширны. Мы не делаем ни переднее, ни заднее антикрыло, но аэродинамические характеристики сильно отличаются от того, что мы имеем сейчас.

Это другая концепция, поэтому мы также учимся всему возможному, чтобы это в достаточной мере окупилось при запуске болида следующего сезона. Я не могу точно сказать, насколько именно мы будем быстрее в квалификациях и гонках. С точки зрения изучения и использования реалистичных характеристик болида, думаю, мы сделали многое», — сказал Комацу Racingnews365.

Материалы по теме
Нико Хюлькенберг сравнил болид «Хааса» с тупым мечом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android