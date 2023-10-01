«Это стало ключом». Култхард высказался о причинах успеха «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 британец Дэвид Култхард высказался о текущем успехе австрийской команды «Ред Булл».

«Кристиан [Хорнер] стал ключом. Конструкторы, инженеры, механики и пилоты приходят и уходят, но Кристиан остаётся постоянным. Я думаю о его абсолютной страсти к гонкам. Он был гонщиком, хотевшим выйти на высочайший уровень, но осознававшим свой предел, будь то отсутствие возможностей или таланта.

Затем он сосредоточился на руководстве собственной командой, что уже определяло его как управленца, и «Ред Булл» поддерживали его. Я считаю, что львиная доля заслуг должна принадлежать Кристиану», — приводит слова Култхарда официальный сайт Формулы-1.

Ранее Хорнер назвал Макса Ферстаппена одним из величайших гонщиков в истории.